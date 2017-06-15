Левон Аронян - единоличный лидер турнира Norway Chess-2017

В 7-ом туре проходящего в норвежском городе Ставангер шахматного супертурнира Norway Chess-2017 Левон Аронян одержал победу над россиянином Сергеем Карякиным и, набрав 5 очков, стал единоличным лидером турнира.

В турнирной таблице за армянским гроссмейстером с 4,5 очками следует американец Хикару Накамура, голландец Аниш Гири и россиянин Владимир Крамник, набрав по 4 очка, делят 3-4 места.

Напомним, в этом престижном турнире Левон Аронян одержал победу также над нынешним чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и бывшим чемпионом мира Владимиром Крамником, а остальные четыре партии завершил в ничью.

До завершения супертурнира остаются два тура, которые пройдут сегодня и завтра.

В предпоследнем туре соперником армянского гроссмейстера станет бывший чемпион мира Вишванатан Ананд.

Пятый турнир Norway Chess Classic-2017 стартовал 5 июня и продлится до 17 июня. 10 сильнейших гроссмейстеров мира играют по круговой системе.