Мхитарян уверен, что существующие в Армении проблемы со временем будут решены

По мнению капитана национальной сборной Армении по футболу, полузащитника английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, Армении есть куда двигаться, однако того, что есть в стране сегодня, в каком-то смысле достаточно, а имеющиеся проблемы со временем будут решены.

Всемирно известный армянский футболист сегодня в офисе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) встретился с приехавшими из разных областей Армении детьми, которые поделились с ним своими проблемами и мечтами.

Мхитарян также ответил на вопросы, заданные ему посредством соцсети Facebook. Автор одного из вопросов поинтересовался, что бы Мхитарян хотел сегодня изменить в Армении, если бы был ребенком.

«Я и сейчас ребенок, я не такой уж взрослый, потому что мы все дети для наших родителей, - ответил он. - Возможно, я захотел бы многое изменить или нет. Но того, что сегодня есть в Армении, думаю, в какой-то мере достаточно, несмотря на то, что еще есть куда двигаться в плане совершенствования. Думаю, все вопросы со временем решатся, и больше не будет проблем, и Армения станет той Арменией, которую люди хотят видеть», - добавил Мхитарян.

28-летний лидер армянского футбола также заверил, что «Манчестер Юнайтед» для него стал семьей. Мхитарян также рассказал, какой из забитых им голов ему нравится больше всего: «Самый красивый гол – это гол, забитый мною 26 декабря ударом скорпиона. А если рассматривать с точки зрения важности, то, это был гол в финале Лиги Европы».

Мхитарян, в составе легендарного английского клуба ставший недавно обладателем кубка Лиги Европы, не стал выделять лучший момент своей футбольной карьеры, заверив, что все еще впереди.

«У меня было много хороших моментов, но я думаю, что у меня будет еще больше хороших моментов, и я постараюсь радовать мой народ моими хорошими моментами», - отметил он.

Генрих Мхитарян в конце прошлого года был назначен Детским фондом ООН послом доброй воли в Армении. На мероприятии, организованном фондом, занимающимся защитой прав детей во всем мире, Мхитарян, приведя себя в пример, выразил мнение, что в Армении жизнь детей лучше, чем, например, в Европе.

«Мое детство прошло во Франции, но я могу сказать, что в Армении детство проходит приятнее, чем в Европе или других странах, лично для меня. Поэтому любой ребенок должен быть рад и благодарен, что живет в Армении», - отметил Генрих Мхитарян.