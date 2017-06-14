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Общество

Мхитарян уверен, что существующие в Армении проблемы со временем будут решены

Генрих Мхитарян

По мнению капитана национальной сборной Армении по футболу, полузащитника английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, Армении есть куда двигаться, однако того, что есть в стране сегодня, в каком-то смысле достаточно, а имеющиеся проблемы со временем будут решены.

Всемирно известный армянский футболист сегодня в офисе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) встретился с приехавшими из разных областей Армении детьми, которые поделились с ним своими проблемами и мечтами.

Мхитарян также ответил на вопросы, заданные ему посредством соцсети Facebook. Автор одного из вопросов поинтересовался, что бы Мхитарян хотел сегодня изменить в Армении, если бы был ребенком.

«Я и сейчас ребенок, я не такой уж взрослый, потому что мы все дети для наших родителей, - ответил он. - Возможно, я захотел бы многое изменить или нет. Но того, что сегодня есть в Армении, думаю, в какой-то мере достаточно, несмотря на то, что еще есть куда двигаться в плане совершенствования. Думаю, все вопросы со временем решатся, и больше не будет проблем, и Армения станет той Арменией, которую люди хотят видеть», - добавил Мхитарян.

28-летний лидер армянского футбола также заверил, что «Манчестер Юнайтед» для него стал семьей. Мхитарян также рассказал, какой из забитых им голов ему нравится больше всего: «Самый красивый гол – это гол, забитый мною 26 декабря ударом скорпиона. А если рассматривать с точки зрения важности, то, это был гол в финале Лиги Европы».

Мхитарян, в составе легендарного английского клуба ставший недавно обладателем кубка Лиги Европы, не стал выделять лучший момент своей футбольной карьеры, заверив, что все еще впереди.

«У меня было много хороших моментов, но я думаю, что у меня будет еще больше хороших моментов, и я постараюсь радовать мой народ моими хорошими моментами», - отметил он.

Генрих Мхитарян в конце прошлого года был назначен Детским фондом ООН послом доброй воли в Армении. На мероприятии, организованном фондом, занимающимся защитой прав детей во всем мире, Мхитарян, приведя себя в пример, выразил мнение, что в Армении жизнь детей лучше, чем, например, в Европе.

«Мое детство прошло во Франции, но я могу сказать, что в Армении детство проходит приятнее, чем в Европе или других странах, лично для меня. Поэтому любой ребенок должен быть рад и благодарен, что живет в Армении», - отметил Генрих Мхитарян.

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