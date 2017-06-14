Агван Варданян: «Энергия Карена Карапетяна нас удовлетворяет»

АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) впечатлена новой программой правительства. Хотя премьер-министр Карен Карапетян еще не представил ее на обсуждение Национального собрания, однако члены фракции АРФД, входящей в правящую коалицию, уже ознакомились с ее рабочим вариантом.

Как сегодня заверил секретарь парламентской фракции АРФД Агван Варданян, правительство разработало амбициозную программу.

«Очень тщательно составленная программа, с четким графиком, сроками, с четкими задачами по сферам, амбициозная программа, требующая серьезных задач, год за годом, в какой сфере что должно быть сделано, она также предполагает четкую ответственность. Прежде не было программ, составленных с такой тщательностью и с такими четкими целями, - сказал Варданян, продолжив: - Это не только реалистичная, но и более амбициозная программа, требующая более серьезных задач».

На вопрос, что удалось изменить Карену Карапетяну за 9 месяцев на посту премьер-министра, секретарь фракции АРФД ответил, что желающие могут увидеть, что в Армении начался этап качественных изменений.

«В той же налогово-таможенной сфере, в судебной системе, если быть внимательными, в различных отраслях экономики действительно закладываются основания для этих изменений», - добавил он.

На вопрос, не странно ли, что не известно, кто будет реализовывать эту амбициозную программу, ведь даже сами представители правящей Республиканской партии Армении не знают, кто будет премьер-министром после апреля 2018 года, Агван Варданян ответил: «Уважаемые журналисты, не сосредотачивайтесь на вопросе, которого сегодня не существует. Я вас уверяю, что та программа, те задачи, которые сформулированы, - у нашей страны нет альтернативы - эта программа должна быть реализована». Он добавил, что не существенно, кто именно ее будет реализовывать.

На вопрос, хотела бы АРФД, чтобы Карен Карапетян продолжил свою работу на посту главы правительства, представитель этой партии ответил: «АРФД хотела бы, чтобы те изменения, которые начались в стране, были доведены до конца, личности не важны, сегодняшняя деятельность Карена Карапетяна полностью удовлетворяет АРФД своей энергией, концептуальностью, способностью ставить и решать задачи».

«Երբ որ ծրագիրը կգա, մենք նաև հաշվետվություն կակնկալենք խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ անցած ամիսներից արված, որովհետև, որքան ես տեղյակ եմ, այդ ներդրումների խումբը, որ ստեղծվել է 2017 թվականի համար 850 միլիոն դոլարի ներդրում պետք է արվեր։ Ամեն դեպքում գուցե արվել է, մենք տեղյակ չենք, գուցե արդեն հստակ ինչ-որ պայմանագրեր, պայմանավորվածություններ կան, երբ որ մեզ կներկայացվի հաշվետվություն անցած ամիսների վերաբերյալ՝ ինչ է արվել, ինչ է արվելու, մենք խմբակցությունում կքննարկենք և որոշումը քվեարկության տեսքով կհայտնենք։ Ես տեսանելի տեղաշարժ տնտեսության ոլորտում չեմ տեսել, բայց դա իմ անձնական կարծիքն է, ես այս պահին իրավասու չեմ խմբակցության դիրքորոշումը ներկայացնելու։