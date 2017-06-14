22 июня в Баку начнется судебный процесс по делу блогера Лапшина

Власти Азербайджана сообщили, что 22 июня в Баку начнется судебный процесс по делу блогера Александра Лапшина. Адвокат Лапшина Эдуард Чернин подтвердил эту информацию.

Напомним, блогер, имеющий гражданство России, Израиля и Украины, обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана, нарушении законодательства о территориальной целостности страны, посещении Нагорного Карабаха без разрешения официального Баку.

Лапшин в апреле 2011-го и октябре 2012 года посетил Нагорный Карабах и в социальных сетях дважды призвал признать независимость Карабаха.

40-летний блогер проживает в Москве. Он ведет блог о путешествиях на русском языке. Перечисляя страны, которые он посетил, Лапшин представил Нагорный Карабах как независимое государство.

По требованию властей Азербайджана 14 декабря прошлого года он был арестован в столице Беларуси Минске. Баку потребовал от Минска выдачи Лапшина. Несмотря на возражения Москвы, 7 февраля этого года блогер был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан.

Следствие по его делу завершено, и прокуратура направила материалы уголовного дела в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Если Бакинский суд признает Лапшина виновным, ему грозит в Азербайджане до 8 лет лишения свободы.