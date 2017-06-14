Должна быть задача о деполитизации школ – министр образования

В Армении необходимо ставить задачу повышения ответственности директоров школ и деполитизации школ. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

Он подчеркнул, что школа должна заниматься образовательной деятельностью.

Отметим, что в начале месяца с должности главы образовательного отдела администрации мэрии Еревана была снята Гаяне Согомонян. На ее место была назначена директор школы № 162 им. Сиаманто Анна Степанян, которая в день выборов в Совет старейшин Еревана 14 мая оказалась в центре скандала, поскольку в этот день на одном из избирательных участках города была наблюдателем без аккредитации. В СМИ разразилась критика в адрес властей, так как подобных «наблюдателей» оппозиция подозревает в подтасовке выборов.

На вопрос, не обеспокоен ли он подобной шумихой в сфере образования, министр Мкртчян ответил так:«Я об этом знаю из прессы, поскольку начальника отдела образования назначает мэр, его команда формируется в рамках его ответственности. Я говорил с ним, он сказал мне, что она является одной из лучших специалистов, которая работала в качестве директора школы и знает сферу».