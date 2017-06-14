Обзор прессы за 14 июня

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Во время церемонии инаугурации Тарона Маркаряна в качестве мэра Еревана президент Серж Саргсян заявил, что Тарон Маркарян является политическим деятелем Еревана с самым высоким рейтингом, призвав его работать денно и нощно для того, чтобы на следующих выборах набрать еще больше голосов. Серж Саргсян не может не осознавать того, что у Тарона Маркаряна не самый высокий рейтинг, и то, что он вообще не политический деятель. Но в политике не всегда говорят то, что осознают, а обычно говорят то, что в данный момент удобно по разным причинам».

Газета «Грапарак» пишет: «Несколько дней назад сын бывшего премьер министра Овика Абрамяна, Аргам Абрамян, выложил фотографии об асфальтировании улиц Арташата и сделал подпись: «Я обещал, что не ухожу из Арташата, и что продолжу из личных средств семьи благоустраивать наш областной центр»». Издание заключает: «Это свидетельствует о том, что Абрамяны легко не сдадут Арташат».