«Независимый наблюдатель» опубликовал итоговый доклад о выборах в парламент Армении и Совет старейшин Еревана

Альянс четырех общественных организаций «Независимый наблюдатель» сегодня опубликовал итоговый доклад о выборах в Национальное собрание Армении и Совет старейшин Еревана, одним из главных выводов которого является то, что на последних выборах также имело место «организованное и массовое злоупотребление административными ресурсами».

В докладе подчеркивается также, что почти на 70% избирательных участков была нарушена тайна голосования граждан, «имел место беспрецедентный контроль».

«Периодически, были случаи, когда вместе с избирателем в кабину для голосования входило постороннее лицо с целью либо помочь, либо просто контролировать», - сказала сотрудница Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Вардине Григорян.

Согласно докладу наблюдательской организации, имело место злоупотребление институтом помощника. По словам Даниела Иоаннисяна, только на выборах в Национальное собрание официально были зарегистрированы 70 тысяч помощников, а на выборах в Совет старейшин Еревана были избирательные участки, где это было до такой степени организовано, что руководитель административного округа лично координировал деятельность этих помощников. «Следовательно, нарушение тайны голосования довольно серьезно повлияло на результаты голосования», - отметил он.

Согласно докладу «Независимого наблюдателя», на парламентских выборах большинство избирателей выбирали не партию, а человека, который использовал свои личные рычаги и финансовые средства для получения голосов, вследствие чего, по мнению наблюдателей, не было реализовано данное властями обещание – параллельно с переходом на парламентскую систему правления повысить роль партий в стране.

В докладе особое внимание уделяется случаям раздачи избирательной взятки, отмечается, что «в последний день предвыборной кампании и в особенности в день тишины и в день голосования были получены многочисленные сигналы о раздаче избирательной взятки, несмотря на это правоохранительными органами до сих пор не раскрыт ни один случай избирательной взятки».

Руководителя Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артура Сакунца беспокоит бездействие правоохранителей в том случае, когда было много информации о подкупе избирателей. «В разговоре с одним из начальников полиции я сказал, что есть такой сигнал, он ответил, что это преступление согласно Уголовному кодексу не считается тяжким и он не обязан проводить оперативно-розыскные действия по данному сигналу», - рассказал Сакунц.

По словам Сакунца, они собираются в отдельном докладе обратиться к действиям полиции во время выборов.

Между тем, представитель прокуратуры не скрывает, что подавляющее большинство материалов о нарушениях и преступлениях на выборах было подготовлено благодаря сигналам наблюдательских организаций.

Принимавший участие в дискуссии глава Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян отметил, что с некоторыми соображениями наблюдателей согласен, со многими – не согласен. Он призвал не игнорировать положительные изменения, которые имели место на последних выборах.

«У нас впервые был случай, когда результаты голосования на избирательном участке были признаны окружной избирательной комиссией недействительными. Разве не стоило это отразить в этом докладе? У нас впервые был случай, когда несколько десятков граждан лишились своих сертификатов по решениям ЦИК. Разве не стоило написать об этом? Если мы хотим сбалансировать, тогда давайте это делать… Я не говорю, что нет недостатков, но проделанную работу нужно зафиксировать», - сказал Мукучян.

По просьбе Радио Азатутюн глава ЦИК прокомментировал утверждения о злоупотреблении институтом помощников: «Очень сложно в связи с институтом помощников сказать, какой процент составили злоупотребления, а какой процент – нет. Может быть, были и злоупотребления. Но, во всяком случае, этот институт существует, люди пришли на избирательный участок и зарегистрировались, что означает, что по сути установленный порядок был соблюден».

