Налбандян. Международное сообщество должно принять меры в отношении Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером заявил, что международное сообщество приходит к пониманию того, что в отношении Азербайджана, озвучивающего угрозы решения карабахской проблемы военным путем, должны быть применены соответствующие меры.

В минувшую субботу, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ, глава МИД Армении подчеркнул: «Назревает ситуация, когда страны-сопредседатели должны не только делать заявления, но и прибегнуть к соответствующим конкретным действиям, чтобы обуздать деструктивную и провокационную политику Азербайджана».

На вопрос Радио Азатутюн, идет ли речь о международных санкциях в отношении Баку и что делает Армения с этой целью, Налбандян ответил: «Страны-сопредседатели неоднократно заявляли, причем на самом высоком уровне, на уровне президентов, что та сторона, которая пойдет на применение силы и нарушение перемирия, будет строго осуждена международным сообществом. То есть, когда такое заявление делают президенты стран-сопредседателей, а это страны, являющиеся постоянными членами Совета безопасности ООН, – США, Россия, Франция… президенты заявляют, что будет строго осуждена. Разве это просто заявление?... Думаю, что нет».

Приведя примеры адресных заявлений сопредседателей, направленных против Азербайджана, Эдвард Налбандян озвучил риторический вопрос: «Сколько заявлений должно быть сделано, чтобы стало ясно, что лишь заявлений недостаточно, и международное сообщество должно предпринять все остальные шаги, входящие в понятие «будет строго осуждена». Думаю, что международное сообщество приходит именно к тому пониманию, что в конце концов в отношении той страны, которая фактически выступает против мира, фактически постоянно угрожает применить силу, постоянно угрожает решить эту проблему с использованием военной силы, конечно же, должны быть предприняты соответствующие шаги».

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер вчера находился в Баку, и на совместной с ним пресс-конференции глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, касаясь карабахского конфликта, согласно информагентству Trend, подчеркнул, что статус-кво должен быть изменен, поскольку все знают, какие последствия будет иметь его сохранение.

Мамедъяров добавил, что документ по урегулированию конфликта остается прежним и сейчас он находится на столе переговоров, что над ним велась работа на уровне президентов Азербайджана, Армении и России в ходе совместной встречи, состоявшейся в прошлом году в Санкт-Петербурге, а в апреле этого года в Москве на трехсторонней встрече с Лавровым и Налбандяном он обсудил вопросы, касающиеся достижения прогресса в переговорном прогрессе.

Налбандян сегодня на это ответил: «Во-первых, в Москве министры иностранных дел не вели переговоров вокруг какого-либо документа. Если какой-то текст и обсуждался, то это был текст пресс-релиза, который был согласован между министрами в присутствии сопредседателей, а затем был опубликован в идентичном виде внешнеполитическими ведомствами России и Армении, а МИД Азербайджана опубликовал свою версию».

С 1 июля Эстония будет председательствовать в Евросоюзе, и сегодня как Миксер, так и Налбандян выразили надежду на то, что на саммите Восточного партнерства ЕС, который пройдет в ноябре этого года в Брюсселе, будет подписано новое рамочное соглашение ЕС-Армения.