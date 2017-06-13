В Ереване состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Эстонии

Сегодня 13 июня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с прибывшим в Ереван с официальным визитом министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, встреча началась со встречи в формате тет-а-тет, затем продолжилась в расширенном составе, с участием делегаций.

Приветствуя гостя, министр Налбандян отметил, что в течение 25 лет после установления дипломатических отношений Армения и Эстония наладили эффективное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах, и налицо готовность совместными усилиями еще больше углубить это сотрудничество.

Министры иностранных дел двух стран отметили важность организации взаимных визитов на высоком уровне, расширения договорно-правовой базы, проведения периодических консультаций между внешнеполитическими ведомствами, укрепления взаимодействия в международных структурах.

Министры коснулись взаимодействия в межпарламентском формате, отметили важность поощрения децентрализованного сотрудничества.

В ходе переговоров была подчеркнута необходимость дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами, выявления новых сфер взаимодействия, укрепления связей между деловыми кругами. Особое внимание было уделено возможностям расширения сотрудничества в сфере информационных технологий. В центре внимания министров было также взаимодействие между Арменией и Эстонией в сферах образования, науки и культуры.

В контексте предстоящего председательства Эстонии в Европейском союзе (ЕС) министр Миксер представил приоритеты эстонского председательства. Стороны коснулись также отношений Армения-ЕС. Министр Налбандян подчеркнул, что в ходе председательства Эстонии в ЕС, во время намеченного на ноябрь этого года саммита в Брюсселе, предусматривается подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Министр иностранных дел Армении представил своему эстонскому коллеге совместные шаги Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на создание соответствующих условий для продвижения вперед мирного процесса урегулирования карабахской проблемы. Министр Налбандян отметил важность сбалансированной позиции Эстонии по карабахскому конфликту и безоговорочной поддержки усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В центре внимания глав внешнеполитических ведомств Армении и Эстонии были также актуальные международные и региональные проблемы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, в частности, Сирии и Ираке, а также вопросы, связанные с борьбой против терроризма и миграционными потоками.

Эдвард Налбандян и Свен Миксер подписали Исполнительный протокол между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Эстония о «Соглашении между Республикой Армения и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» (Исполнительный протокол).

По окончании встречи состоялась совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и Эстонии.