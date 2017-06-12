НАТО обеспокоено гонкой вооружений на Южном Кавказе

«Все страны-члены НАТО обеспокоены гонкой вооружений в регионе Южного Кавказа», - заявил сегодня специальный представитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«Ситуация тревожная в особенности по той причине, что параллельно растет политическая напряженность и случаи враждебных действий. Как вы знаете, две страны-союзницы НАТО (Франция и США) также являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. И, как мы можем видеть из действий и заявлений сопредседателей, они привержены мирному разрешению конфликта. Вообще общая политика НАТО заключается в стремлении к снижению напряженности и столкновений и мирному разрешению», – отметил Аппатурай.

Обращаясь к ситуации, сложившейся после апрельской войны 2016 года, представитель НАТО сказал: «Мы очень внимательно следим за ситуацией в этом регионе, периодически получаем свежие сведения. И, честно говоря, в настоящее время наша обеспокоенность по поводу ситуации - как среди отдельных членов альянса, так и в НАТО в целом, возросла, поскольку (и вы это знаете лучше меня) за последний год мы стали свидетелями большей военной активности, были жертвы и раненые, звучало больше воинственных заявлений».

Он добавил, что НАТО непосредственно не вовлечен в процесс урегулирования карабахского конфликта, однако альянс поддерживает Минскую группу ОБСЕ. «Наша позиция состоит в следующем: поддерживать Минскую группу ОБСЕ, и мы безоговорочно будем поддерживать шаги, предпринятые как обеими странами, так и Минской группой, в направлении мирного урегулирования конфликта».

Джеймс Аппатурай оценил на отлично сотрудничество НАТО-Армения, подчеркнув, что НАТО уважает сбалансированную внешнюю политику Армении. «Мы всецело уважаем сбалансированные внешние отношения Армении. Нас совсем не беспокоит членство Армении в ОДКБ или в Евразийском экономическом союзе. Для НАТО Армения была и остается надежным партнером», - подчеркнул он.

В то же время, Аппатурай не ожидает «резких скачков» в плане развития отношений. «Наше сотрудничество продолжается. Честно говоря, я резкого прогресса не вижу и не думаю, что у Армении тоже есть подобное намерение. Мы продолжим стабильное сотрудничество и практическую работу во всех тех направлениях, где это будет сочтено разумным», - сказал представитель НАТО.

Специальный представитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай находится в Армении с двухдневным визитом. Сегодня он провел встречи с министрами обороны и иностранных дел. Завтра запланированы его встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и председателем Национального собрания Ара Баблояном.