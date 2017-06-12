Марукян: В действиях «Сасна црер» есть состав уголовного преступления»

По словам депутата оппозиционной парламентской фракции «Елк» Эдмона Марукяна, в действиях членов вооруженной группы «Сасна црер», в июле прошлого года захватившей и в течение двух недель удерживавшей территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, есть состав уголовного преступления.

В эфире «Воскресной аналитической программы» «Азатутюн ТВ» Марукян, в то же время, уклонился от того, чтобы назвать членов вооруженной группы политзаключенными.

«Политзаключенные или не политзаключенные - неважно, как называть. Там есть проблемы, есть люди, которые участвовали в акциях протеста, которые там были и сейчас находятся в заключении, в делах которых я вижу серьезные проблемы, например, по делу брата Араика Хандояна я даже сделал запросы», - прокомментировал депутат.

«Но там есть и серьезная проблема, мы имеем убитых людей, мы имеем незаконный оборот оружия. Если я, к примеру, повешу на плечо оружие и буду ходить по улицам, чтобы дать интервью Радио Азатутюн, и меня арестуют, мы сможем утверждать, что Эдмон Марукян является политзаключенным? Пусть идет суд, посмотрим, потому что я сейчас не знаю. Есть даже утверждение, что гибель полицейских, которые были убиты, вообще не имеет никакого отношения к действиям «Сасна црер». То есть, я в данный момент не стану спешить давать оценки», - добавил Марукян.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что неопределенность его позиции, когда он не может утверждать, что члены группы арестованы за свои политические взгляды, обусловлена эпизодами убийства, депутат ответил: «Не только… также захват полка… есть действия, которые вообще в моем политическом менталитете не укладываются. Если я сейчас раздобуду оружие, пойду и захвачу Общественное телевидение, скажу, что они плохо освещают, хочу выйти в эфир, а потом меня поймают, арестуют, и я скажу, что хотел реализовать свободу слова».

На уточняющий вопрос, то есть, тем не менее, как юрист он видит состав уголовного преступления в их действиях, Марукян ответил: «Однозначно. Если мы скажем, что ничего подобного нет, что такого они сделали… это будет другая крайность. Если люди с автоматами идут захватывать полк, разве я могу здесь однозначно сказать, что это нормально, что в их действиях нет состава преступления?»

Судебный процесс по делу «Сасна црер» начался в минувший четверг. Согласно обвинительному заключению, 14 членов «Сасна црер», в частности Араик Хандоян, известный как «Одинокий волк», Павел Манукян, Варужан Аветисян, Армен Ламбарян, Арег Кюрегян, Смбат Барсегян, Армен Билян и другие, 17 июля прошлого года в составе организованной группы с применением незаконно хранимого оружия, захватили здание полиции, удерживали там в заложниках сотрудников полиции и скорой помощи, уничтожили имущество. По этому делу проходят более 60 человек. Члены «Сасна црер» утверждают, что предприняли попытку мятежа с целью смены власти.

Вооруженная группа, требовавшая отставки президента Сержа Саргсяна и освобождения лидера «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна, арестованного за месяц до захвата полка ППС, удерживала территорию полк в течение 15 дней, после чего сложила оружие и сдалась властям. За этот период погибли трое полицейских.

Следственный орган в убийстве полицейских Артура Ванояна, Юрия Тепаносяна и Гарика Мкртчяна обвиняет Армена Биляна и Смбата Барсегяна. Никто из членов «Сасна црер» до сих пор не дал показаний. Они продолжают заявлять, что совершили политическую акцию.

Правящая Республиканская партия Армении продолжает настаивать на том, что члены «Сасна црер» не являются политзаключенными. Вице-спикер парламента Арпине Ованнисян, которая в прошлом году была министром юстиции, в эфире «Воскресной аналитической программы» «Азатутюн ТВ» подтвердила эту позицию: «Я уже отвечала на этот вопрос, причем отвечала, учитывая одно важное обстоятельство и критерий. Это критерии, данные Парламентской ассамблеей Совета Европы и рядом других международных организаций. В контексте этих критериев была моя оценка, которая остается прежней».

По убеждению лидера партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян, члены «Сасна црер «однозначно являются политзаключенными».

«Из самой высокой инстанции - тогда это был [генеральный прокурор] Геворк Костанян - было заявлено, что мы не будем осуществлять уголовное преследование, поскольку эти статьи содержат в себе также поощрение, когда прекращаются действия. Об этом заявил не только он, Костанян, но также с вертолета сбрасывали листовки с тем же содержанием и предупреждали членов «Сасна црер» прекратить действия, и тогда в их отношении не будет осуществляться уголовное преследование», - напомнила оппозиционный деятель.

«Я, как юрист, говорю, что в их действиях нет состава преступления, поскольку они добровольно вышли оттуда, сложили оружие и покинули это здание», - добавила она.

По словам Постанджян, по части жертв виновных должно выявить расследование.