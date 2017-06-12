МИД Армении потребовал от Черногории объяснений в связи с нападением на армянских футбольных болельщиков

Армянские футбольные болельщики, члены фан-клуба Первый армянский фронт - FAF, отправившиеся в субботу в Черногорию, чтобы поддержать национальную сборную Армении, после матча подверглись нападению, один из армянских болельщиков был госпитализирован, еще одного полицейские задержали.

Группа болельщиков из 40 человек в Армению еще не вернулась. Лидер клуба FAF Сергей Джанджоян сообщил Радио Азатутюн, что нападение произошло очень неожиданно, когда они покидали стадион.

«Парни, девушки, дети… двигались хаотично, один беседовал с товарищем, другой держал на руках ребенка, произошло нападение, отняли флаг в первый раз, в виде насмешки высоко подняли и развернули его, стали делать какие-то движения, после чего посыпались оскорбления. После того, как они отняли флаг, получили удар барабаном, и произошло столкновение», - рассказал Джанджоян.

Госпитализированный болельщик уже выписан из больницы, а задержанного полицейские спустя короткое время отпустили.

Инцидент, по словам представителя FAF, произошел во время пресс-конференции тренеров, армянские и местные СМИ не присутствовали при этом.

По словам Джанджояна, во время матча на трибунах напряжения не было, однако после встречи было объявлено, что армянские болельщики должны покинуть стадион на 30 минут позже.

«Нас продержали дольше, от 35 до 40 минут, после чего главная улица, по которой мы должны были двигаться к нашему автобусу, была полностью очищена, в это время произошло нападение. Они были готовы к тому, что что-то произойдет, они ждали. Столкновение длилось 5-6 минут, после чего полиция не разделила стороны, а разогнала обе стороны, нанося удары», - рассказал Радио Азатутюн лидер клуба FAF.

Никто из армянских болельщиков сегодня не был вызван в полицию Черногории.

МИД Армении потребовал от властей Черногории объяснений в связи с инцидентом. По словам пресс-секретаря МИД Тиграна Балаяна, в Подгорице заверили, что виновные будут наказаны.

«Согласно официальной информации, предоставленной властями Черногории, инцидент имел место между двумя несовершеннолетними гражданами Черногории и двумя гражданами Армении – одной женщиной и мужчиной, у мужчины часть глаза была повреждена, ему немедленно была оказана медицинская помощь, никаких жалоб против несовершеннолетних подано не было, в любом случае, законодательством Черногории предусматривается, что эти несовершеннолетние граждане будут подвергнуты административной ответственности», - сообщил Радио Азатутюн Балаян.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении заверяет, что МИД продолжает внимательно следить за развитием событий, находится в контакте с местными властями и в случае необходимости окажет помощь еще не вернувшимся в Армению болельщикам.

«Посольство Румынии, которое по совместительству также аккредитовано в Черногории, через армянскую общину находится на связи с нашими футбольными болельщиками. Поскольку в инцидент вовлечены наши граждане, в наши прямые функции входит помощь нашим гражданам», - сказал Балаян.

Федерация футбола Армении пока не прокомментировала инцидент.

Напомним, состоявшийся в субботу матч был прекрасной возможностью для Армении завоевать путевку на Чемпионат мира, который пройдет в 2018 году в России. Потерпев поражение от хозяев поля со счетам 4-1, Армения в настоящее время с 6 очками находится на предпоследнем месте в отборочной группе. Перед последними четырьмя матчами наша сборная уступает лидеру группы Польше 10 очков, а от команд, находящихся на втором проходном месте, отстает на 4 очка.