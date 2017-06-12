Серж Саргсян: Пришло время от выступлений перейти к делу

Пришло время от выступлений перейти к делу, сегодня заявил президент Армении Серж Саргсян, выступая на торжественной церемонии инаугурации мэра Еревана Тарона Маргаряна.

«Поздравляю всех членов новоизбранного Совета Старейшин Еревана и избранного мэра Тарона Маркаряна с принятием на себя ответственности за управление столицей Армении. Я рад, как за своих партийных товарищей, так и за другие политические силы, удостоившиеся мандата доверия населения Армении. Вы все заслужили этот мандат в тяжелой борьбе», - после церемонии принесения присяги в своем приветственном слове сказал Серж Саргсян.

«Уверен, что выше всех противоречий то, что может объединить всех вас - общие интересы Еревана. Надеюсь, что именно с таким настроением и будете работать в этом важном органе местного самоуправления. Помните, что Ереван - это столица армян всего мира, символ Родины для армян, рассеянных по всему миру», - добавил президент.

Напомним, по результатам состоявшихся 14 мая выборов в Совет старейшин Еревана правящая Республиканская партия Армении в Совете старейшин столицы получила 46 мандатов, блок «Елк» - 14 мандатов, а партия «Еркир цирани» - 5 мандатов.

Тарон Маркарян занимает должность мэра Еревана с 2011 года.



