Карен Карапетян: «Я не намерен подавать в отставку»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян не намерен подавать в отставку. Об этом он заявил сегодня в беседе с журналистами после церемонии инаугурации мэра Еревана Тарона Маркаряна.

Напомним, пресса периодически пишет об ухудшении отношений между президентом страны Сержем Саргсяном и Кареном Карапетяном. В СМИ также муссируется информация о возможной отставке премьер-министра.

На вопрос журналистов, какие у него отношения с Сержем Саргсяном, Карен Карапетян ответил: «Очень хорошие, рабочие, уважительные, деловые».

На вопрос, как возникли слухи о его отставке, Карен Карапетян ответил: «Не знаю, не могу сказать».

Ранее Серж Саргсян опроверг публикации о напряженных отношениях между ним и Кареном Карапетяном. Президент также сказал, что у премьер-министра нет причин для отставки.