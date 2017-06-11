Сборная Армении потерпела поражение в рамках отборочного турнира ЧМ

Накануне в рамках отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Армении в выездном матче уступила сборной Черногории со счетом 1:4.

У черногорцев мячи забили Фатос Бечирай и Стефан Йоветич, который оформил хет-трик. С армянской стороны «гол престижа» забил Руслан Корян.

После шести туров в отборочной группе «Е» лидируют поляки с 16 очками, за ними с 10 очками идут черногорцы и датчане. У сборных Румынии и Армении по 6 очков. Замыкает турнирную таблицу команда Казахстана, набравшая 2 очка.