Армянские фермеры, пострадавшие от передвижений российской военной техники, не надеются на компенсацию

Жители села Мармашен Ширакской области Армении негодуют: тяжелая техника 102-й российской военной базы едет на полигон через их земельные угодья, повреждая посевы пшеницы. Фермеры требуют компенсации за ущерб, но не знают, к кому обращаться.

«В прошлом году град побил, а в этом году танки. Они здесь устроили себе дорогу, нашли более короткий путь для себя. Не хотят зря солярку тратить, вот и едут, сминая наши поля», - в беседе с корреспондентом Радио Азатутюн сетовали сельчане.

Полигон «Камхуд» находится вблизи четырех сельских общин. Уже не первый год российская тяжелая военная техника передвигается по сельскохозяйственным полям. Но если раньше повреждались только участки, непосредственно прилегающие к полигону, то сейчас российские танки увеличили площадь поврежденных участков для того, чтобы сократить себе путь.

Жители села Мармашен говорят, что еще не подсчитали сумму ущерба в этом году. В предыдущие годы он никогда компенсации не получали. Староста села Мармашен Гурген Егоян поднял вопрос об ущербе, который несут сельчане, на последнем заседании областной администрации. «Дело в том, что на поврежденных участках поля был произведен повторный посев, но уже около 10 дней, как регулярно, почти каждый день происходит движение по тому же пути», - говорит он.

С представителем российской военной базы в Гюмри встретился уже бывший губернатор Ширакской области Овсеп Симонян. Он сообщил Радио Азатутюн, что с российской стороной они обсуждали, какой выбрать маршрут для передвижения военной техники, танков, чтобы они не оказывалась на полях. «Поднятая сельскими старостами проблема является довольно серьезной. Мы пришли к выводу, что они должны максимально изменить состав техники», - отметил бывший губернатор, пояснив, что речь идет о грузоперевозках не на гусеничной, а на колесной технике.

Что касается возмещения ущерба, причиненного сельчанам, то будет сформирована комиссия для подсчета ущерба, и только после этого будет решено, кто будет возмещать убытки – российская или армянская сторона.

Кстати, на указанной встрече присутствовал не командующий 102-й военной базы, а его заместитель, поскольку Владимир Елканов находится в отпуске. В ближайшее время, когда командующий базы вернется из отпуска, состоится еще одна встреча, в ходе которой, как ожидается, будет достигнуто окончательное соглашение. Фермеры, тем временем, и не надеются на компенсацию.