Принят пакет антикоррупционных законопроектов

Национальное собрание Армении сегодня на внеочередном заседании приняло во втором и окончательном чтении пакет антикоррупционных законопроектов, в том числе законопроект, предусматривающий создание комиссии по предупреждению коррупции. В поддержку пакета проголосовали 92 депутата, против и воздержавшихся не было.

Комиссия по предупреждению коррупции будет государственным органом, состоящим и 5 членов.Она будет рассматривать вопросы, связанные с несовмещаемостью, правилами этики, столкновением интересов высокопоставленных должностных лиц, проверять и анализировать декларации чиновников.

Законопроектом предусмотрено внедрение института осведомителей и единой электронной площадки анонимных сообщений. В рамках закона осведомителем будет считаться то физическое или юридическое лицо, которое добросовестно сообщает сведения о случае коррупционного характера, столкновении интересов и другом ущербе либо угрозе общественным интересам.

Депутат фракции оппозиционного блока «Елк» Эдмон Марукян объяснил, почему их фракция проголосовала в поддержку этого предложения.

«Этот механизм, по сути, будет механизмом в руках оппозиции. Его будет использовать оппозиция. Этот механизм будет механизмом в руках гражданского общества, - отметил депутат. – Мы первыми будем его использовать, и в результате нашего использования, приведения в публичное поле, приведения к подотчетности он может состояться, и в будущем мы получим комплексный антикоррупционный орган».

Несмотря на то, что фракции оппозиционных блоков «Царукян» и «Елк» выступили против программ правительства по укрупнению общин и приватизации государственного имущества, однако эти предложения усилиями правящей коалиции были приняты.

В ближайшее время 328 сел в разных областях Армении будут объединены в 34 общины. Наира Зограбян из фракции блока «Царукян» связала вопрос укрупнения общин с ожидающимися выборами в органы местного самоуправления. «В преддверии выборов в ОМС 5 ноября у вас уже есть приблизительные кандидаты, и вы кроите под этих кандидатов», - заявила депутат.

Депутат фракции «Елк» Мане Тандилян заявила, что правительство не представило четких данных об эффективности укрупнения общин. А другой депутат этой же фракции, Эдмон Марукян отметил, что у правительства нет удачных примеров в этой сфере, так, по словам Марукяна, во всех уже укрупненных ранее общинах Лорийской области, которые они посетили, выражалось по этому поводу недовольство.

Заместитель министра территориального управления Ваче Тертерян ответил на критику Эдмона Марукяна. «При желании можно увидеть много удачных примеров», - заявил он, пообещав, что сделает все, чтобы о них стало известно общественности.

В рассчитанную на ближайшие три года программу приватизации госимущества включены около пяти десятков компаний с государственной долей собственности, в том числе «Айпост» («Армпочта»), «Айфильм» («Арменфильм»), стадион «Раздан», Дом приемов правительства, Ереванский ювелирный завод. В список включен также примерно один десяток учреждений здравоохранения, в частности Научный центр травматологии и ортопедии, Научный центр радиационной медицины и ожогов, несколько поликлиник.

Депутат фракции «Елк» Геворк Горгисян видит здесь столкновение интересов: правительство хочет приватизировать государственную долю собственности в медицинском комплексе–институте здоровья детей и подростков «Арабкир». Председатель Национального собрания, член правящей Республиканской партии Армении Ара Баблоян является научным руководителем института, а его сын – директором.

«Было бы правильно, если бы Вы заявили о столкновении интересов во избежание проблем в дальнейшем, потому что мы уже приняли закон о создании комиссии по предупреждению коррупции», - отметил Горгисян.

«Столкновение интересов не основывается на эмоциях, они основываются на правовых основаниях. Я поинтересовался у юристов, и они сказали, что в данный момент мой статус и мое неучастие в прямом управлении не вызывают столкновения интересов», - пояснил Ара Баблоян.