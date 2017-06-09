Тарон Маркарян: «Было бы более эффективным, если «Еркир цирани» уважала мандат народа»

Фракция оппозиционной партии «Еркир цирани» сегодня бойкотировала первое заседание вновь избранного Совета старейшин Еревана. Возглавляемая Заруи Постанджян партия заявила, что Республиканская партия Армении (РПА) пришла к власти в городе незаконным путем.

Фракция также заявила о том, что всегда параллельно с заседаниями Совета старейшин она будет проводить свои заседания перед зданием столичной мэрией.

На вопрос Радио Азатутюн, как в таком случае РПА собирается сотрудничать с «Еркир цирани», действующий мэр Еревана Тарон Маркарян ответил: «Это их право. Мы всегда будет руководствоваться установленным законом порядком, согласно которому заседания проходят в здании по адресу улица Аргишти 1… Было бы более эффективным, если бы они присутствовали на заседаниях, выдвигали предложения и уважали выданный им гражданами мандат».

По официальным результатам выборов 14 мая, правящая Республиканская партия Армении в Совете старейшин Еревана получила 46 мандатов. У оппозиционного блока «Елк» 14 мандатов, а у «Еркир цирани» - 5.

Официальная церемония инаугурации вновь избранного мэра Еревана состоится в понедельник, 12 июня.