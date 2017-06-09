Постанджян: «С сегодняшнего дня мы начинаем захват мэрии»

Руководитель фракции получившей пять мест в Совете старейшин Еревана оппозиционной партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян заявила, что с сегодняшнего дня начинается «захват мэрии».

Такое заявление Постанджян сделала на пресс-конференции перед зданием муниципалитета, где сегодня начинает свою работу Совет старейшин, сформированный по результатам выборов 14 мая.

Большинство в новоизбранном органе по-прежнему принадлежит правящей Республиканской партии Армении, которая, согласно официальным данным ЦИК, набрала около 70% голосов. Также в городской совет, состоящий из 65 депутатов, прошла другая оппозиционная сила – блок «Елк», который набрал 21% голосов. Партия «Еркир цирани» набрала около 8% голосов.

Заруи Постанджян сегодня заявила: «Эта незаконная власть на протяжении многих лет уничтожает [город], но думаю, что еще они не успели его полностью разрушить. Наша обязанность заключается в том, чтобы не дать им продолжить его разрушать».

По словам представительницы оппозиции, «надо поймать преступную власть за руку». «Необходимо призвать их к ответу и добиться справедливого наказания для них», - заявила Заруи Постанджян.