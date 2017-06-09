Шармазанов: Параллели между событиями, связанными с Овиком Абрамяном и Кареном Карапетяном, неудачны

Параллели между муссируемыми в СМИ слухами о грядущей отставке Карена Карапетяна с поста премьер-министра и уходом с должности Овика Абрамяна в сентябре прошлого года неудачны. Об этом после заседания исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении (РПА) в четверг вечером заявил ее пресс-секретарь Эдуард Шармазанов.

Говоря о сообщениях в СМИ о возможной отставке Карапетяна, который является первым заместителем председателя РПА, Шармазанов сказал, что ему нечего добавить к тому, что на днях заявил президент Серж Саргсян. Он назвал подобные публикации «абсурдными».

Напомним, что президент Серж Саргсян во вторник заявил, что «нет никаких оснований для того, чтобы премьер-министр подавал в отставку», опровергнув сообщения о напряженных отношениях между ним и Кареном Карапетяном.

«Мы единая команда, сплоченная, идеологическая команда, у нас есть четкое видение нашей деятельности», - заявил Шармазанов.