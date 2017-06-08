Армянские правозащитники опубликовали доклад в преддверии годовщины захвата полка ППС

«Полицейское насилие в отношении участников собраний в июле прошлого года, психологическое давление на них и преследования, а также применение спецсредств позволяет дать оценку о том, что правоохранительными органами было проявлено жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение», - отмечают шесть армянских правозащитных организаций в объемном докладе, опубликованном сегодня в преддверии годовщины захвата полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване.

А целью насилия, по мнению правозащитников, было создать атмосферу страха и подавленности среди других участников акций протеста и предотвращение дальнейшего участия в этих акциях.

Руководитель гюмринского клуба журналистов «Аспарез», активный участник июльских акций протеста Левон Барсегян убежден, что указание применить репрессии было дано на самом высоком уровне. «Полиция в те дни решила, что должна перейти к террористическим актам, судя по всему, имея указание с пр. Баграмяна 26 [резиденция президента Армении – ред.]. В условиях этого режима не удивительно, что главарь все этого должен был быть награжден Сержиком Саргсяном. Речь идет о банде Ераносяна [заместитель начальника полиции Армении Левон Ераносян - ред. ]. У меня на самом деле нет никаких надежд на то, что при этом режиме эти преступники будут когда-либо наказаны. Мы в этом смысле находимся в серьезном кризисе», - сказал Барсегян.

В дни июльских демонстраций, согласно докладу, полиция подвергла приводу более 700 человек, в том числе случайных прохожих с прилегающих улиц. Более 60 человек были задержаны, как считают правозащитники, по сфабрикованным обвинениям в организации и участии в массовых беспорядках и незаконных собраниях.

Авторы 150-страничного доклада в отдельном разделе затронули вопрос правомерности применения полицией спецсредств, отметив, что против участников мирных собраний были незаконно применены три слезоточивых газа и 97 светошумовых гранат.

Представитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Дэниел Иоаннисян сказал: «Полицейские после стрельбы собрали гильзы и бросили их в протестующих, чтобы дополнительно запугать… В любом случае нигде не написано, что эти куски железа можно бросать в протестующих. Есть гражданин, из тела которого врачи извлекли 75 осколков. Это случается не с каждым раненым даже в зоне военных действий. Восемь граждан потеряли глаз в результате этих действий полиции».

Правозащитники также указывают на случаи применения силы, физического насилия, унижения протестующих, в некоторых случаях расценивая их как беспрецедентные по типу и объему.

«Полиция с большим усердием пыталась сорвать эти собрания, подвергая их участников приводу, избивая их в полицейских автомобилях, а также в полицейских участках», - сказал член Хельсинкского комитета Армении Роберт Ревазян.

Защитники прав журналистов отмечают, что спустя почти год после того, как против журналистов, исполнявших свои профессиональные обязанности, были применены широкомасштабное насилие, преследование и порча имущества, основные виновные и ответственные наказания не понесли. В частности, полицейские перед судом не предстали.

Руководитель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян напомнил, что ответственность взяли на себя исключительно гражданские лица.

В докладе также рассматриваются причины того, почему военная операция получила большую поддержку вышедших на улицы граждан.

Председатель общественной организации «Защита прав без границ» Айкуи Арутюнян считает: «Предысторией этих широкомасштабных мирных собраний было наличие кульминационного этапа царящей в стране социально-экономической несправедливости и недовольства, что и привело к ним, и, похоже, это стало для граждан призывом к пробуждению».

Доклад под названием «Нарушения прав человека в Армении 2016 г. 17-30 июля» завершается предложениями, направленными разным звеньям власти. В частности, президента правозащитные организации призывают публично подвергнуть критике деятельность следственного органа в связи с предварительным следствием по возбужденным уголовным делам и потребовать придать им большую эффективность.