Новый губернатор Ширакской области: Моя деятельность будет нацелена на улучшение экономической ситуации

Министр территориального управления и развития Армении Давид Локян сегодня представил администрации Ширакской области РА новоназначенного губернатора Артура Хачатряна.

Как сообщает пресс-служба министерства, Давид Локян сначала поблагодарил президента Армении Сержа Саргсяна за то, что он доверил портфель губернатора Ширакской области АРФД. Он также поблагодарил экс-губернатора Овсепа Симнояна за проделанную на этом посту работу.

В свою очередь, Артур Хачатрян отметил: «Уважаемые ширакцы, для меня честь вступать в должность губернатора Ширакской области. Я нахожусь здесь с осознанием стоящих перед нами вызовов и с решительным настроем применить свой опыт и знания для решения проблем в области».

Вновь назначенный губернатор Ширакской области Армении подчеркнул, что его работа будет нацелена на улучшение экономической ситуации. «Создание рабочих мест, поощрение инвестиций, содействие отечественным производителям – все это для меня в числе приоритетов», – заявил Артур Хачатрян.