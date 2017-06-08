Спешка правительства в вопросе приватизации тревожит оппозицию

Национальное собрание Армении сегодня 57 голосами «за», 23 – «против» в первом чтении приняло представленную правительством программу приватизации на 2017-2020 гг.

В поддержку проголосовала правящая коалиция – фракции Республиканской партии Армении (РПА) и «Дашнакцутюн». Депутаты оппозиционных фракций блоков «Царукян» и «Елк» отклонили проект голосованием «против» либо неучастием в голосовании.

В рассчитанную на ближайшие три года программу приватизации включены около пяти десятков компаний с государственной долей собственности, в том числе «Айпост» («Армпочта»), «Айфильм» («Арменфильм»), стадион «Раздан», Дом приемов правительства, Ереванский ювелирный завод. В список включен также примерно один десяток учреждений здравоохранения, в частности Научный центр травматологии и ортопедии, Научный центр радиационной медицины и ожогов, несколько поликлиник.

Парламентская оппозиция недоумевает: почему правительство в срочном порядке, на внеочередном заседании, без проведения общественных обсуждений, вносит в парламент вопрос приватизации около 50 компаний с государственной долей собственности?

Руководитель парламентской фракции блока «Елк» Никол Пашинян заявил, что будет голосовать против законопроекта. «Для нас крайне неприемлемо, что приватизация важнейших объектов, затрагивающих интересы самых широких слоев общественности, и обсуждение и принятие закона проходят без публичных и детальных парламентских слушаний».

Депутат фракции блока «Царукян, вице-спикер парламента Микаел Мелкумян также видит проблемы в программе приватизации. Он отметил, что без четкой инвестиционной программы нельзя приватизировать важнейшие объекты. Представитель блока «Царукян» предложил изъять медицинские учреждения из списка приватизируемых компаний, а «Айпост» и «Айфильм» приватизировать отдельным законом, если же их предложения не будут приняты, то они также проголосуют против.

Начальник управления по управлению государственным имуществом при правительстве Армении Арман Саакян попытался развеять опасения:«У правительства в действительности только одна цель: путем привлечения инвесторов модернизировать деятельность всех этих компаний. Приватизация не означает закрытия или ликвидации этих институтов».

Глава фракции «Дашнакцутюн» Армен Рустамян заметил, что впервые правительство представляет не просто список приватизируемых объектов, а также прилагает некоторые обоснования.

Тем не менее, Рустамян сказал, что правительство должно быть готово к тому, что в представленный им проект в парламенте будут внесены изменения.

Депутат фракции РПА, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов подчеркнул, что они против «дикой приватизации». «Но давайте признаем, что сегодня частные учреждения здравоохранения ничем не уступают, если не более конкурентны, и оказывают более качественные услуги нашей общественности, чем государственные», - добавил он.