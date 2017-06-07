Бывший спикер парламента: «Серж Саргсян должен полностью посвятить себя государственному управлению»

«Для того, чтобы страна развивалась, Серж Саргсян должен полностью посвятить себя государственному управлению». Такое мнение сегодня в беседе с Радио Азатутюн высказалбывший председатель Национального собрания, член фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Галуст Саакян.

Он отвечал на вопрос о том, продолжит ли Карен Карапетян занимать должность премьер-министра после того, как Серж Саргсян сложит с себя полномочия президента в апреле 2018 года.

Отметим, что в беседе с журналистами накануне сам президент Серж Саргсян не стал касаться данного вопроса. Он лишь подчеркнул, что между ним и Кареном Карапетяном противоречий не существует, и что у нынешнего премьера нет никаких оснований для того, чтобы подавать в отставку.

«Периодически публикуемые известия о якобы раздорах и разногласиях являются надуманными. Как на партийном, так и на властном уровне мы прекрасно понимаем, кто является автором этих инсценировок, чего они хотят, однако, думаю, это не может сказаться на положении дел», - заявил глава государства.

Зампредседателя РПА Галуст Саакян уверяет, что эти силы проявят себя. «Ищите в другом месте, потому что я знаю, кто они. Они постепенно проявят себя», - отметил он.

Саакян уклонился от ответа на вопрос о том, кто является предпочтительным кандидатом для партии на пост премьер-министра после апреля 2018 года. Он сказал: «На данный момент это не является предметом для обсуждения. Этот вопрос связан с тем, какой будет прогресс, с будущим нашего государства».

Галуст Саакян высоко оценил Карена Карапетяна, но добавил:«Думаю, что для того, чтобы государство развивалось как можно быстрее, Серж Саргсян должен полностью посвятить себя государственному управлению».

Республиканцы уклоняются от ответов на вопросы о возможной роли Сержа Саргсяна во власти после апреля 2018 года. После вчерашних заявлений главы государства они больше говорят о тех, кто «хочет вбить клин» между Сержем Саргсяном и Кареном Карапетяном. Тем не менее, они не называют эти силы. Пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, в частности, подчеркнул сегодня, что эти силы не смогут добиться успеха.

Что касается того, что Серж Саргсян не стал говорить о том, останется ли Карен Карапетян на посту премьера после 2018 года, Шармазанов сказал: «Господин президент и мы, республиканцы, обо всем говорим в свое время. Пока об этом говорить рано».