РПА ответила Сейрану Оганяну: «Мы готовы ко всему»

В ответ на заявление бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна о том, что развития вне парламента могут вызвать форс-мажорные обстоятельства, глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян сегодня заявил, что «власти готовы ко всему».

«Это простые заявления, мы же говорим, если будет здоровая оппозиция, будь то парламентская или внепарламентская, если будут предложения, направленные на развитие государства, то мы готовы к сотрудничеству», - заявил представитель РПА в беседе с Радио Азатутюн.

Если же, по его словам, тенденции будут к тому, чтобы «достигнуть результата путем восстания, революции, то выборы показали, какого результата они могут достичь». «Любое государство, особенно в такой внешнеполитической ситуации, не допустит внутриполитической нестабильности», - заявил Ваграм Багдасарян.

Накануне в интервью Радио Азатутюн Сейран Оганян также утверждал, что выборы в парламент 2 апреля были сфальсифицированы и их итоги не отражают волю народа. На это представитель правящей партии отметил, что с момента обретения Арменией независимости ни одна проигравшая политическая сила не признала своего поражения.

«Тот факт, что не было поствыборных событий, свидетельствует о том, что все согласны с итогами выборов», - заявил Ваграм Багдасарян.