Сельчане в знак протеста перекрыли автотрассу Варденис-Мартакерт

Сегодня жители нескольких сел Варденисского района вышли на акцию протеста и перекрыли автотрассу Варденис- Мартакерт. Они заявили, что сделали это в знак протеста против программы укрупнения сельских общин.

«Мы хотим, чтобы осталась наша сельская администрация, мы не хотим укрупнения. Мы лишь недавно узнали, что общины хотят укрупнить. Мы не хотим объединяться ни другими селами, мы - села беженцев,измученные, мы кое-как понимаем друг друг, мы не хотим объединяться с другими селами», - в беседе с Радио Азатутюн заявили участвующие в акции протеста жители села Сотк.

А один из протестующих добавил: «Народ не против реализации программы укрупнения, но есть одно требование: чтобы укрупнили эти общины, населенные беженцами, объединили их, чтобы они со своими обычаями могли жить вместе, а сейчас хотят часть присоединить к Варденису, а часть – к Масрику, это очень неправильное решение».

Отметим, что проектом о внесении изменений в закон «Об административно-территориальном делении» предусматривается 118 общин объединить в 15.