Лавров: В переговорах по карабахскому урегулированию мелкие, но очень важные детали пока не согласованы

В переговорах по урегулированию карабахской проблемы согласованы общие принципы, однако мелкие, но очень важные детали пока не согласованы. Об этом во вторник на встрече со студентами Балтийского университета в Калининграде заявил министр иностранных дел России Сергей Ларов.

Кроме того, он сообщил некоторые подробности переговорного процесса: «Есть договоренности за длительный период переговорного процесса, который принимал различные формы. Много раз мы были близки к развязке (даже на расстоянии вытянутой руки), потом срабатывал какой-то инстинкт недоверия то с одной, то с другой стороны. Но работу надо продолжать».

Глава МИД России еще раз подчеркнул, что стороны не могут согласовать путь достижения развязки. «Понятно, что есть некий набор принципов, который всеми в целом одобрен, но дело в деталях. При наличии согласия сторон в отношении того, какой должна быть развязка, на разных этапах движения, необходимо заранее согласовать целый ряд очень сложных деталей, которые затрагивают деликатные для каждой стороны вопросы, в том числе внутриполитические», - сказал Лавров.

Он также намекнул на то, что могут смениться американский и французский сопредседатели Минской группы ОБСЕ. «Сейчас у нас будет «пересменка», потому что новые президенты США и Франции должны еще назначить своих новых представителей. Будем в рамках этой «тройки» думать, как преодолеть мелкие по внешнему виду, но очень серьезные детали, которые пока еще не согласованы».

Добавим, что в марте в интервью азербайджанскому информационному агентству АПА Сергей Лавров подчеркнул, что многие аспекты урегулирования уже согласованы, однако остаются некоторые вопросы, которые являются самыми сложными. «Не отвергая в целом эту основу, стороны по-разному видят последовательность воплощения в жизнь ее составляющих», - сказал глава МИД РФ.