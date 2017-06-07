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Обзор прессы

Обзор прессы за 7 июня

Газета «Жаманак» пишет, что в свете того, что разговоры на тему грядущей отставки премьер-министра Карена Карапетяна и нападки на него начались после того, как президент Серж Саргсян стал после парламентских выборов больше подчеркивать свое намерение оставаться на руководящем посту после окончания своего срока президентства, заявления Саргсяна о том, что нет оснований для отставки Карапетяна и что все разговоры на эту тему являются слухами, «выглядят либо как признание собственной вины, либо как объявление некоего перемирия».

Близкие бывшего премьер-министра Овика Абрамяна один вслед за другим эмигрируют. Об этом пишет газета «Айкакан жаманак». По сведениям издания, в частности, собирается покинуть страну и временно исполняющий обязанности мэра Арташата, вице-мэр Гагик Погосян. «Этот чиновник, приближенный к Овику Абрамяну, уже давно обсуждал с ним возможность создания бизнеса в Германии. То, что выборы мэра Арташата были отложены, ускорило процесс. И Абрамяны для своих родных за рубежом создают малые бизнесы для того, чтобы в будущем гарантировать им обеспеченную жизнь», - пишет газета.

Газета «Грапарак» пишет: «На прошлой неделе в воинской части в Ереване покончил жизнь самоубийством военнослужащий-контрактник Мелик Хачатрян. Насколько человек должен чувствовать себя притесненным и насколько сильным должно быть у него чувство безысходности, чтобы в 35 лет он прибег к самоубийству? Даже правоохранители не смогли замять инцидент, и Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Этот случай показывает жалкое положение наших военных, говорит об их тяжелом душевном состоянии, об их деморализации».

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