В Армении планируют внедрение обязательного медицинского страхования

Законопроект об обязательном медицинском страховании в Армении планируется разработать в течение 2018-2019 годов и окончательно представить его в 2020 году. Об это во вторник в эфире Азатутюн ТВ заявил министр здравоохранения Армении Левон Алтунян.



«В соответствии с сегодняшними ценами на медицинские услуги при обязательном медицинском страховании граждане будут платить 5-6 тысяч драмов ежемесячно», - отметил он.



По словам министра, в Армении сегодня работают 750 тысяч человек, из которых 250 тысяч получают среднюю зарплату и зарплату выше среднего.

«Они смогут застраховать не только себя, но и членов своей семьи. Учитывая, что в среднем каждая семья состоит от 1 до 3 человек, следовательно, около 750-760 тысяч граждан будут обеспечены обязательным медицинским страхованием», - заявил Алтунян.



По его словам,еще 500 тысяч граждан, которые получают зарплату ниже среднего, смогут застраховать только себя.

«Таким образом, 1,25 млн. граждан будут обеспечены обязательным медицинским страхованием. А страхование всех остальных граждан государство возьмет на себя», - сказал Алтунян.

