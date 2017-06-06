Предложение Раффи Ованнисяна пока не находит отклика

На повестке дня оппозиционных сил, представленных в Национальном собрании, не стоит вопроса об объединении с другими партиями.

Напомним, что о необходимости укрупнения партий недавно заявил лидер внепарламентской партии «Наследие» Раффи Ованнисян. По его словам, это стало бы хорошей возможностью для того, чтобы противостоять рычагам власти.

В беседе с Радио Азатутюн Раффи Ованнисян сообщил, что сделает такое предложение парламентским и внепарламентским силам на съезде партии «Наследие» в конце июня. Он также сказал, что надеется, что «до осени будут ощутимые результаты».

Один из руководящих членов партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян не считает, что в ближайшие пару месяцев их повестка дня изменится. «У нас на повестке дня не стоит вопроса объединения с другими политическими силами. У нас есть четкая повестка дня, и сегодня ППА является одной из ключевых политических сил в Армении», - заявила Наира Зограбян.

Во фракции «Елк», имеющей девять мандатов в парламенте, сообщили, что предложений от Раффи Ованнисяна не получали. По словам представителя блока Лены Назарян, вопрос об объединении, соответственно, не обсуждался.

Из руководимой первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном внепарламентской партии «Армянский национальный конгресс» Радио Азатутюн сообщил, что «нет конкретики», а поэтому «на данный момент не считаем нужным обсуждать предложение Раффи Ованнисяна».