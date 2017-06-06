Сейран Оганян: Развития вне парламента могут привести к форс-мажору

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян остается в политике для того, чтобы бороться за смену власти. Он также не исключает, что развития вне парламента могут спровоцировать форс-мажорные обстоятельства.

«Прежде всего, скажу, что в этот период я был в Армении. На несколько дней я уезжал из Армении. Информация, распространяемая в средствах массовой информации, о том, что я нахожусь вне Армении, что получил назначение и так далее, не соответствует действительности и неприемлема. Потому что в течение многих лет я служил своей родине, 38 лет я служил своей родине, здесь я провел всю свою жизнь. И я буду продолжать свою деятельность для служения родине. Методы, формы и принципы я, конечно же, представлю общественности после того, как приму решение», - в интервью Радио Азатутюн заявил бывший министр обороны.

Заявив, что on будет продолжать оставаться в политике, Сейран Оганян продолжил: «Сегодня все в политике. Сегодня каждая способная, умная сила, которая думает о будущем Республики Армения, о ее безопасности, развитии, не может оставаться вне событий, которые происходят внутри и вокруг Армении».

По словам руководителя блока «Оганян-Раффи-Осканян», который, согласно официальным итогам парламентских выборов 2 апреля, не прошел в Национальное собрание, нынешний парламент «не отражает волю народа».

«Сегодня вне парламента находятся многие политические силы, и, естественно, они должны сделать так, чтобы и парламент, и нынешние власти прислушались к голосу всего народа. И в этом плане я не исключаю, что и вне парламента будут формироваться развития, и развития вне парламента могут привести, почему бы и нет, и к форс-мажорной ситуации, потому что создана такая политическая система, которая, можно сказать, обеспечила формирование самого аполитичного парламента в Армении. При всем уважении ко многим деятелям, предпринимателям, тем не менее, они не выражают реальные интересы нашего народа в парламенте. И в этом смысле, если голос народа услышан не будет, то, я думаю, что народ должен будет сделать так, чтобы власти услышали его голос».