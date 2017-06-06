За последние 12 месяцев число постоянных жителей Армении сократилось на 12 тысяч
За последние 12 месяцев постоянное население Армении сократилось более чем на 12 тысяч. Согласно последним данным Национальной статистической службы, по состоянию на 1 апреля текущего года, население Армении составляет 2 миллиона 981 тысяч человек, а не 2 миллиона 994 тысяч, как это было в аналогичный период прошлого года.
«Эти данные о том, что число наших зарегистрированных граждан сокращается, говорят лишь о де-юре сокращении. Но намного более реальную динамику демографической ситуации в стране отражает цифра, которая показывает, сколько граждан покидает страну в течение года», - комментируя данные Нацстатслужбы, заявил зампредседателя оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
По мнению Левона Зурабяна, 2016 год стал рекордным с точки зрения оттока населения.
«Итак, если мы возьмем эти данные, то увидим, что 2016 год был рекордным с точки зрения эмиграции, поскольку эти данные из документов Республики Армения составляют 54 тысяч человек», - заявил он.
Представитель оппозиционной партии назвал демографическую ситуацию в Армении катастрофической, обратив внимание на тот факт, что почти каждый год в стране также сокращается рождаемость.
В то время, как в первом квартале 2016 года в Армении родилось 9125 детей, в период с января по март текущего года в стране родилось 8534 ребенка.
Несмотря на такие статистические данные, напомним, президент Серж Саргсян, говоря недавно о долгосрочных планах и ожиданиях, отметил, что к 2040 году население Армении необходимо довести, по меньшей мере, до 4 миллионов человек.
«То есть, если мы видим, что эмиграция не восполняется естественным приростом населения, мы понимаем, что столкнулись с серьезным демографическим кризисом, а можно это назвать и бедствием», - заявил Левон Зурабян.
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