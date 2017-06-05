Раффи Ованнисян видит необходимость в укрупнении оппозиционных партий

Лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян считает, что для того, чтобы выступать противовесом властям, оппозиционным силам Армении необходимо идти на укрупнение.

В эфире воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ Ованнисян отметил, что на съезде «Наследия», которое ожидается в конце июня, он представит предложение парламентским и внепарламентским силам.

Он, кстати, видит грани для сотрудничества и с руководимой Гагиком Царукяном партией «Процветающая Армения». Раффи Ованнисян надеется, что «до осени будут ощутимые результаты».

«Чтобы когда у нас вновь появится возможность, очередная ли, внеочередная ли, мы были готовы противостоять или быть конкурентоспособными против рычагов власти, денег и различных видов воздействия», - заявил лидер партии «Наследие».

На пути объединения Раффи Ованнисян не против смены названия партии. Название, по его мнению, не так важно.

Вопрос укрупнения партий Раффи Ованнисян также обсуждал со своими союзниками на парламентских выборах – бывшим министром обороны Сейраном Оганяном и бывшим министром иностранных дел Варданом Осканяном. Оганян является беспартийный, а Осканян возглавляет партию «Единение».

По словам лидера партии «Наследие», от них он не получил «ни согласия, ни отвержения».