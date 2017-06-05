Президент обещает изучить вопрос граждан, недовольных компанией «Глендейл Хиллз»

Около десятка жителей столицы сегодня рано утром вышли на акцию протеста возле правительственной виллы президента Армении.

По утверждению жителей нескольких районов, признанных зонами застройки государственного значения, компания-застройщик «Глейдейл Хиллз» лишила их домов, обещая предоставить квартиры с равноценной площадью в многоквартирных домах, строящихся в центре города. Однако и через 10 лет они не получили ни квартиру, ни эквивалентную сумму.

По словам Ануш Закарян, у которой был дом площадью около 300 квадратных метров, а также земельный участок, они пришли, чтобы потребовать у президента поручить главе правительства разобраться с данным вопросом, поскольку компания «Глендейл Хиллз» ликвидирована и объявлена банкротом, а третьей стороной соглашения является правительство Армении.

«Теперь государство является гарантом. И если компания была распущена, то этот вопрос должно решать государство. Либо нам должны заплатить сумму, либо предоставить квартиры. А квартиры нам предлагают на окраинах Еревана. Но почему? Район Фирдоуси находится в седьмой зоне города. Так почему же мы должны идти в первую зону или вторую зону?» - возмутилась участница акции протеста.

Жители, которые прождали Сержа Саргсяна около двух часов, рассказали Радио Азатутюн, что за десять лет они обращались в различные инстанции, но все тщетно. Предыдущее правительство, по словам участников акции, решило вопрос многих из более 100 жителей, но вопрос около 50 семей пока остается нерешенным.

Они также рассказали, что во время избирательной кампании с большой надеждой и ожиданием обратились к недавно назначенному премьер-министру Карену Карапетяну: «С Кареном Карапетяном я встречалась в кинотеатре «Москва» в последний день выборов. Подняла наш вопрос, показала ему... Он сказал: «Вы хотите, чтобы я прямо сейчас решил ваш вопрос?». Да, именно сейчас, ведь вы должны были решить его еще десять лет назад».

Кортеж президента остановился после того, как выехал из ворот. Президент Саргсян подошел к жителям и пообещал изучить их вопрос в ближайшие два дня.

Одна из участниц акции сказала, что уже второй раз обращается к президенту страны по данному вопросу: «Господин президент, я лично подала обращение. Вы сказали, что займетесь этим и что этот вопрос будет решен в срочном порядке. До сих пор мы не получили никакого ответа».