На «скамейке запасных» Сержа Саргсян никого нет - Арам Саргсян

По словам бывшего премьер-министра Армении, члена парламентской фракции «Елк» Арама Саргсяна, президент Серж Саргсян специально держит «скамейку запасных» пустой, чтобы в 2018 году ему не было альтернативы.

По убеждению оппозиционного депутата, Серж Саргсян создал подобную ситуацию, чтобы в следующем году после окончания его срока президентства он смог стать премьер-министром.

«То есть, такая ситуация, при которой, хочешь или не хочешь, а он будет премьер министром, ведь преемника не будет», - в беседе с Радио Азатутюн заявил Арам Саргсян.

Даже при самом большом желании, по мнению оппозиционного депутата, «невозможно себе представить, чтобы переговоры по карабахскому вопросу вел нынешний премьер-министр Карен Карапетян, или же чтобы он смог устоять перед кознями старожил Республиканской партии».

«Это немыслимо, этот человек не устоит, поскольку он не является членом этой команды на внутриполитической арене, у него нет конкретной политической команды», - отметил Арам Саргсян.

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