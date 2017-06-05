Левон Мнацаканян: Армия обороны находится в роли в диктующего на передовой

Армия обороны Нагорного Карабаха на передовой находится в роли диктующего и готова и впредь продолжать выполнять поставленные перед ней боевые задачи. Об этом накануне заявил министр обороны Нагорного Карабаха, командующий Армии обороны Левон Мнацаканян в ходе встречи с представителями армянских СМИ.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Нагорного Карабаха, Мнацаканян представил «ситуацию на передовой, комплекс мероприятий, проведенных и планирующихся в армии, особенности ответных действий вооруженных сил Арцаха на провокационные действия противника».

Около четырех десятков журналистов из Армении находились в Нагорном Карабахе 2-4 июня в рамках курсов военной журналистики, организованных Министерством обороны Армении.