В Карабахе не согласны с выводами ICG о вероятности новой войны

Несмотря на растущую напряженность на линии соприкосновения, официальный Степанакерт не согласен с выводами экспертов Международной кризисной группы (International Crisis Group) о вероятности новой войны.

Эта международная организация, занимающаяся анализом военных конфликтов, вчера опубликовала почти 40-страничный доклад, заключив, что «Над Нагорным Карабахом сгущаются тучи войны».

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что доклад, по их мнению, односторонний и отражает лишь мнение экспертов.

«Несмотря на то, что война всегда может начаться, вероятность мала, потому что к тому, чтобы начать, к примеру, апрельскую четырехдневную войну, Азербайджан готовился 22 года, да к тому же готовился к блицкригу. Сейчас прошел один год. После стольких потерь, тем более при наличии четкой позиции международного сообщества, еще одна война сейчас не возможна», - сказал Бабаян.

Давид Бабаян подчеркнул, что Международная кризисная группа не предсказывала войну в апреле 2016 года.

«Он [доклад] не отражает действительности. Например, не указано, что стало причиной апрельской войны, не отмечена деструктивная политика Азербайджана, не отмечено последнее заявление сопредседателей, которые обвинили Азербайджан», - добавил замглавы аппарата президента Нагорного Карабаха.

Реальная опасность - в конце лета

Эксперты международной организации при подготовке своего доклада побеседовали также с руководителем Центра региональных исследований Ричардом Киракосяном. Последний в беседе с Радио Азатутюн сказал, что, по его мнению, новая война более чем возможна.

«Апрельское нападение очень эффективно отвлекло внимание общественности от внутренних проблем Азербайджана, в особенности для властей Азербайджана во многих отношениях очень заманчиво вновь попытаться сделать это», - отметил он.

По мнению Киракосяна, в докладе между Азербайджаном и армянской стороной существует искусственный баланс, что не было необходимо, поскольку армянская сторона не виновата в нападениях Азербайджана. Анализируя ситуацию, эксперт утверждает, что через несколько месяцев для Азербайджана наступит самое благоприятное время для начала войны.

«Очевидно, что в расчеты Азербайджана входило дождаться завершения парламентских выборов в Армении, после чего они в Баку проведут Исламские олимпийские игры, гонки Формула-1, - отметил эксперт и заключил: - Это означает, что потенциальное нападение в ближайшие недели и месяцы маловероятно, однако в конце лета и осенью есть очень реальная опасность».

По мнению главы Центра региональных исследований, ситуация после апрельских военных действий прошлого года изменилась: Азербайджан больше не может напасть неожиданно, а армянская сторона лучше подготовлена к военным действиям. Из этого, по словам аналитика, можно сделать вывод, что новая война может иметь еще более худшие последствия и противник, возможно, сделает мишенью также населенные пункты.

При подготовке доклада эксперты побеседовали и с политологом Александром Искандаряном. В интервью Радио Азатутюн политолог подчеркнул, что эта организация опубликовала уже несколько подобных докладов и все они содержат вывод о том, что в Карабахе начинается война, просто причины указаны разные. В этом докладе в качестве причины начала войны указана растущая напряженность на линии соприкосновения.

«Я не понимаю, почему из этого заключают, что вероятность войны велика. Война и напряженность - разные вещи. Для начала войны нужны другие условия, другие ресурсы, другой уровень принятия решений», - прокомментировал Искандарян.

«Серьезный рост напряженности возможен, но не очень вероятен, поскольку это дорого обойдется. Азербайджан в последние 5-6 лет до апрельских столкновений израсходовал 20-30 миллиардов долларов», - добавил он.

Искандарян уверен, что если бы Азербайджан хотел войны, то в 2016 году рост напряженности и столкновения переросли бы в войну, но Баку не сделал этого. Сейчас, по мнению политолога, для роста напряженности и столкновений основания есть, но для широкомасштабной войны их нет.



