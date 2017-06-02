Губернатор Ширакской области подтверждает информацию о своей отставке

Губернатор Ширакской области Овсеп Симонян, представляющий Армянскую революционную федерацию «Дашнакцутюн» (АРФД), сегодня в беседе с Радио Азатутюн подтвердил информацию о своей отставке.

По словам Симоняна, его на этом посту сменит заместитель министра территориального управления Артур Хачатрян.

Сегодня Овсепа Симоняна пригласили в Верховный орган АРФ «Дашнакцутюн», поблагодарили за работу, проделанную в трудный период, и проинформировали, что Верховный орган партии принял решение выдвинуть на эту должность Артура Хачатряна.

По словам Симоняна, на ближайшем заседании правительства смена губернатора Ширака станет уже официальной.

На вопрос, предложит ли АРФД ему другую работу, Овсеп Симонян ответил, что не знает.

«Я член партии, и как решит партия, где она меня видит, там я и буду работать», - сказал Симонян.

Овсеп Симонян занял должность губернатора Ширакской области 9 марта 2016 года, после того, как между правящей Республиканской партией Армении и АРФД был подписан меморандум о политическом сотрудничестве, в рамках которого АРФД получила три министерских портфеля, а также посты губернаторов Ширакской и Арагацотнской областей.