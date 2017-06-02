Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что сегодня в 17:56 поступил сигнал о том, что рядом с мостом «Ламбада» в Ереване перевернулся пассажирский автобус. Есть пострадавшие.

Начальник управления транспорта мэрии Еревана Генрих Навасардян сообщил Радио Азатутюн, что, по предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо, вследствие чего, «потеряв сознание, не почувствовал, что автобус поднялся на возвышение и перевернулся». Водитель доставлен в больницу.

По словам Навасардяна, в больницы доставлены еще девять человек, пятеро из них уже выписались, а остальные пятеро пока обследуются.

Ранее директор ЗАО «Скорая помощь» Тагуи Степанян сообщила Радио Азатутюн, что на машинах скорой помощи в разные больницы были доставлены три ребенка и трое взрослых.

«Тяжелых травм нет, у всех легкие травмы. Водителю 60 лет, утром он прошел медосмотр. Обслуживающая организация водителем довольна», - сказал Генрих Навасардян, добавив, что автобус рассчитан на перевозку 45 пассажиров, по предварительным данным, в момент аварии в автобусе находилось 25 человек.

«У него [водителя] никаких проблем со здоровьем не было. Автобус 2007-2008 года выпуска, утром был в нормальном состоянии, с новыми шинами. До аварии был в исправности», - в беседе с Радио Азатутюн сказал сотрудник эксплуатирующей автобус компании.