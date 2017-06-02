Рита Саргсян «вообще бы не хотела», чтобы ее супруг становился президентом

Первая леди Рита Саргсян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказала, что вообще не хотела бы, чтобы ее супруг, Серж Саргсян, был президентом.

На вопрос, хотела бы она, чтобы Серж Саргсян после сложения с себя в следующем году президентских полномочий оставался первым лицом в государстве, став премьер-министром, первая леди ответила: «Я вообще бы не хотела, чтобы он изначально становился президентом. Я бы не хотела, чтобы он был в политике, если Вы спрашиваете мое мнение».

Первая леди также сказала, что не дает мужу советов, связанных с политической деятельностью. «Я вообще не люблю тех дам, которые дают советы мужьям. Я против этого. В жизни не стану давать советов и не стала бы уважать того мужчину, который должен был бы слушать мои советы в каком-то деле».

Рита Саргсян сегодня посетила Гематологический центр. Лечащимся в центре детям значительную помощь оказал возглавляемый ею фонд «Подари жизнь».

Он посетовала на то, что из года в год содействие фонду уменьшается: «Скажу откровенно, три или четыре года назад мы собрали полмиллиона долларов для этой больницы. В следующем году эта цифра снизилась до 300 тысяч, в этом году – всего 100 тысяч. Когда что-то только начинается, все с большим удовольствием жертвуют… ничего, наверное, мы научимся и этой культуре, постепенно научимся».

В конце прошлого года во время церемонии открытия Гематологического центра первая леди предложила помогать детям, больным раком, собирая с граждан по 100 драмов. Сегодня г-жа Саргсян сказала, что эта инициатива не будет реализована, но они другими способами все равно попытаются помочь нуждающимся детям. «Обязательно придумаем что-нибудь другое. Время покажет. Но обязательно продолжим помогать, не оставим наших детей…», - сказала она.

В Гематологическом центре сегодня также открылась скульптура, созданная скульптором Арманом Давтяном (Нур).

Родители нескольких детей, лечащихся в центре, выразили благодарность за спасение жизни своих детей. Первая леди некоторых из этих детей знает лично.