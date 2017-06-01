Посол Франции убежден, что осенью соглашение ЕС-Армения будет подписано

Посол Франции в Армении убежден, что в ходе саммита Восточного партнерства ЕС, который состоится в ноябре этого года в Брюсселе, рамочное соглашение, парафированное ранее между Арменией и Евросоюзом, будет подписано.

Сегодня на пресс-конференции французскому послу Жан-Франсуа Шарпантье был задан вопрос о том, не может ли и на этот раз повториться история, произошедшая с Соглашением об ассоциации, когда в 2013 году Армения отказалась от документа, переговоры вокруг которого с ЕС велись на протяжении четырех лет, и вступила в возглавляемый Россией Евразийский экономический союз.

«Франция является одним из горячих сторонников углубления отношений между Арменией и Евросоюзом. Франция всегда выступала в пользу Армении, поскольку, как вы знаете, некоторые страны не испытывали большого энтузиазма. Я бы не хотел касаться причин. Подписание нового соглашения между Арменией и Евросоюзом очень важно для баланса именно в этом регионе», - сказал посол.

Хотя новый документ, особенно в экономическом плане, гораздо скромнее по сравнению с нереализованным Соглашением об ассоциации, тем не менее, посол одной из ведущих стран Евросоюза отметил, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве также является содержательным и крайне важным.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн посол Франции обратился также к прошедшем в Армении в апреле этого года парламентским выборам. Отметив, что последние выборы в Национальное собрание были несравнимо более мирными и спокойными, Шарпантье подчеркнул негативную роль избирательной взятки. «Я сожалею, что имела место избирательная взятка. Этот факт подкупа голосов избирателей является негативным как для дающего, так и для берущего, и влияет на будущее. Убеждение гражданина и позиция депутата являются основой демократии. Как сказал Ницше, то, что покупается, не имеет большой ценности», - сказал посол.

Посол Франции, являющейся одной из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, осуществляющей посредническую миссию в процессе урегулирования карабахского конфликта, также отметил, что посредники могут лишь делать предложения, однако к окончательному соглашению должны прийти Армения и Азербайджан.

На замечание о том, что Минская группа лишь недавно выступила, по оценке армянской стороны, с адресным заявлением, указав на атакующие действия Азербайджана на линии соприкосновения, Шарпантье ответил, что и прежде посредники реагировали адресно. «Предыдущие заявления также были адресными, если читать между строк», - сказал он.

Комментируя возможность либерализации визового режима между ЕС и Арменией, посол отметил, что в соглашении, которое вскоре будет подписано, этот вопрос тоже есть, но пока нужно дождаться окончательного подписания рамочного соглашения, а уже потом думать об окончательной либерализации визового режима.

Тем не менее, представитель Франции сообщил, что среди стран шенгенской зоны их посольство меньше всего отказывает гражданам Армении в получении виз.

Говоря о возможных изменениях при новоизбранном президенте Франции Эммануэле Макроне, Шарпантье выразил уверенность в том, что во внешней политике резких изменений не будет.