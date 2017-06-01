Правительство заверяет, что обеспечит экономический рост на уровне 3,2%

После зарегистрированного в 2016 году экономического роста на уровне всего 0,2% в правительстве в этом году уверены, что обеспечат обещанный в начале года рост экономики на 3,2%.

«Экономический рост на уровне 3,2% - это то, для чего мы будем прикладывать усилия… это будет сделано за счет роста нашего внутреннего экономического потенциала, поэтому мы в реальности сможем достичь этого показателя роста», - сказал министр финансов Вардан Арамян.

Министр указал на факторы, способствующие экономическому росту, начиная от позитивных экономических тенденций в России и заканчивая активным сбором налогов, тем не менее, сделав основной упор на инвестиции. «На заседаниях правительства мы предоставили многим хозяйствующим субъектам возможности по отсрочке НДС. Естественно, также и инвестиции. Инвестиции будут осуществлены в этом году. Также скажу, что показатель прямых иностранных инвестиций за первый квартал уже опубликован, и здесь мы имеем рост на уровне примерно 30%», - сказал Арамян.

По словам министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна, за первый квартал 2017 года в Армении было вложено более 40 млн долларов прямых иностранных инвестиций. А за тот же период времени общие инвестиции составили 63,5 млн долларов.

«Так что, объявленные нами программы нормальным ходом продвигаются вперед», - отметил Сурен Караян.

Оптимизм Караяна не разделяет экономист Ваагн Хачатрян: «Считать успехом инвестиции на уровне чуть больше 40 млн долларов за квартал – это просто несерьезно. Что касается ожидания инвестиций в размере 850 млн долларов, то опять-таки можем их ждать. Но я убежден, что мы не сможем зафиксировать какой-либо успех в этой области, потому что на самом деле у нас ничего не изменилось. Просто поменялись лица представителей правительства. Но подход, идеология, проводимая политика не изменились».

Экономист также обращает внимание на другой показатель, на днях опубликованный Национальной статистической службой. В первом квартале 2017 года из Армении ушло больше средств, чем было вложено инвестиций, другими словами, в Армении чистый приток иностранных инвестиций является отрицательным.

Министр экономического развития, однако, спешит развеять эти опасения, утверждая, что оттока капитала из Армении не было: «Отрицательный чистый приток нельзя считать оттоком капитала из Армении, потому что в него входят те суммы, которые организациями Армении в качестве предоплаты или платы были переведены иностранным производителям за приобретение основных средств».

Представитель оппозиционной партии, однако, ставит под сомнение уверенность министра в том, как различать отток капитала от предоплат бизнеса. «Та информация, которой владею я и многие другие, работающие в статистической службе, дает нам право говорить, что это просто отток капитала», - сказал Хачатрян.

Он не исключает, что за счет налоговых предоплат и увеличения госдолга правительству Карена Карапетяна, в конце концов, удастся обеспечить экономический рост на уровне 3%. Но в случае реального роста, по его мнению, граждане Армении непосредственно заметили бы это в своей жизни.

Экономист считает, что действия пообещавшего инвестиции и заявившего о реформах правительства за последние 9 месяцев не привели к каким-то существенным изменениям: «В Армении продолжается то, что продолжалось на протяжении многих лет: коррупция, кумовство во власти и политическая и экономическая монополии».