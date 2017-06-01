Новая антитабачная стратегия правительства вызвала неоднозначную реакцию

Председатель постоянной комиссии Национального собрания по здравоохранению и социальным вопросам Акоп Акопян выступает за то, чтобы были ужесточены ограничения на курение в общественных и закрытых местах. Несмотря на то, что сам депутат курит, он говорит, что когда законопроект дойдет до голосования в Национальном собрании, он будет голосовать за него.

«Я сам курильщик, но надо смириться с этим, потому что дело касается здоровья», - отметил Акопян.

Оппозиционный член комиссии Никол Пашинян сказал, что выскажет свое мнение тогда, когда увидит законопроект: «Я бросил курить в 2004 году и с тех пор не выкурил ни одной сигареты», - добавил он.

Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов также не курит. Однако, он говорит, что у него есть много курящих друзей и что он против резких односторонних решений.

«Это право людей. Конечно, курение вредно для здоровья, но я не приветствую очень радикальные решения», - в беседе с Радио Азатутюн отметил Шармазанов.

Новая антитабачная стратегия, скорее всего, попадет на повестку дня законодателей осенью. Многие ереванцы говорят, что поддерживают инициативу, но сомневаются, что в случае принятия закона он будет действовать, и что даже его соблюдение приведет к сокращению числа курильщиков.