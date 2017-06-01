Совет Европы рассматривает обвинения в подкупе членов ПАСЕ со стороны Баку

Совет Европы начал рассмотрение обвинений в подкупе Азербайджаном членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Для рассмотрения дела назначены трое опытных деятеля, известных в международной судебной сфере. Это бывший председатель Европейского суда по правам человека, британец Николас Братца, ведущий французский судья по делам о терроризме Жан-Луи Брюгер и бывший руководитель Европейского суда по правам человека Элизабет Фюра из Швеции.

Судьи были избраны от Европейского суда, решения которого для членов ПАСЕ являются обязательными. В результате расследования планируется также изменить принятые в ПАСЕ правила этики.

Ожидается, что заключение трех судей будет оглашено в конце этого года.

Азербайджан отрицает обвинения в подкупе.

Подозрения в подкупе Азербайджаном некоторых депутатов ПАСЕ возникли после 2013 года, когда Ассамблея отклонила доклад немецкого депутата, члена Социал-демократической партии Кристофа Штрассера о нарушениях прав человека и политзаключенных в Азербайджане. Подозревается, что Азербайджан более чем 2,5 миллионами долларов подкупил некоторых членов ПАСЕ с целью провалить принятие доклада.

В декабре прошлого года правозащитная организация «Инициатива европейской стабильности» (ESI) опубликовала доклад, утверждая, что некоторые члены ПАСЕ политической лоббистской деятельностью обслуживали интересы Азербайджана и за это получали вознаграждение от властей этой страны.

В марте этого года генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд призвал председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта незамедлительно сформировать независимую комиссию для проведения расследования.

С предложением провести независимое расследование к руководству ПАСЕ обратились многие члены этой структуры, правозащитные и граждански6е группы, отметив в своих заявлениях, что серьезные и заслуживающее доверия обвинения в нарушении этики и возможной коррупции ставят под угрозу репутацию Ассамблеи.