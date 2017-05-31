РПА не готова говорить о том, кто станет премьер-министром после апреля 2018 года

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) отказывается отвечать на вопрос о том, продолжит ли нынешний премьер-министр Армении Карен Карапетян занимать эту должность после апреля 2018 года, когда истечет срок полномочий президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство, в соответствии с новой Конституцией, уйдет в отставку.

«Мы не готовы сегодня говорить о развитиях в 2018 году», - в беседе с Радио Азатутюн сегодня заявил пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

«Отличие парламентской системы от полупрезидентской и президентской состоит в том, что отныне личности больше не выходят на первые места, первичными становятся партии, и независимо от того, кто будет премьер-министром в 2018 году, от этого политическая ответственность Республиканской партии Армении не уменьшится», - добавил пресс-секретарь правящей партии.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, что должен сделать Карен Карапетян, чтобы РПА позволила ему продолжить занимать пост премьера и после апреля 2018 года, и чем обусловлена неопределенность, связанная с должностью премьера после апреля 2018 года в том случае, когда лидер РПА Серж Саргсян делает прогнозы по программам на 2040-2050 годы, Эдуард Шармазанов сначала призвал «искусственно» не отделять первого заместителя председателя РПА Карена Карапетяна от команды РПА, а затем заявил: «Относительно 2040 года мы даем видение, ставим общенациональную цель. Главной фигурой будет Республиканская партия, отныне важны политические команды».

Отметим, что, по утверждению оппозиции, существуют серьезные противоречия между лидером РПА Сержем Саргсяном и его заместителем, премьер-министром Кареном Карапетяном. Проблема в том, что в результате внутривластных перестановок в течение предстоящего года будет определено, в чьих руках сконцентрируется реальная власть.

В беседе с Радио Азатутюн депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян подчеркнул, что исключает, что премьер-министр Карен Карапетян продолжит занимать этот пост после апреля 2018 года, а судя по последнему выступлению Сержа Саргсяна, можно сказать, что лидер РПА не собирается уходить.

«Выходит, Карена Карапетяна использовали, собрали голоса и скажут: «ну, ладно, не получилось, нехорошо работаешь, теперь мы должны тебя уволить»», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Марукян.

Примечательно, что республиканцы также не дают однозначного ответа на вопрос, продолжит ли Серж Саргсян после истечения в 2018 году срока президентских полномочий руководить уже на посту премьера.

«Придет время, узнаете», - в беседе с Радио Азатутюн в этой связи заявил пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов. «Господин президент дал ответ на этот вопрос, мне нечего добавить к ответу господина президента», - добавил он.

Напомним, перед конституционным референдумом 2015 года Серж Саргсян заверил, что больше никогда не будет баллотироваться на пост президента, а также не будет претендовать на пост премьер-министра.

А за несколько дней до парламентских выборов 2 апреля этого года лидер правящей Республиканской партии сказал, что если возглавляемая им политическая сила победит на предстоящих выборах, то он в каком-либо статусе будет играть свою роль в вопросе обеспечения безопасности народа.