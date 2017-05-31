Руководитель аппарата правительства больше не будет министром

Парламент Армении сегодня во втором и окончательном чтении принял предложение правительства, согласно которому политическая должность министра-руководителя аппарата правительства заменяется на дискреционную должность руководителя аппарата правительства.

Должность министра-руководителя аппарата правительства при разных премьер-министрах несколько раз создавалась, а затем снова упразднялась. Еще несколько недель назад ее занимал нынешний министр юстиции Давид Арутюнян. До Арутюняна министром-главой аппарата правительства был нынешний вице-премьер Ваче Габриелян.

Против проекта правительства в полном составе выступила фракция блока «Елк». Оппозиционеры сделали альтернативное предложение: обязанности по управлению аппаратом правительства возложить на вице-премьера, некоторые министерства объединить, к примеру министерство иностранных дел и министерство диаспоры, а 8 органов при правительстве включить в состав министерств, в результате чего вместо 19 будет 15 министерств, и все они будут подотчетны парламенту.

Заместитель министра юстиции Артур Ованнисян сегодня вновь отклонил предложения фракции «Елк».

По словам депутата фракции «Елк» Мане Тандилян, содержательное различие в работе двух чиновников для них так и осталось неясным, а на свои вопросы, касающиеся изменений в структуре правительства, «какого-либо содержательного ответа они не получили».

«По сути, они запланировали всего лишь это одно изменение, потому что у них есть внутренние проблемы между Кареном Карапетяном и Сержем Саргсяном», - добавила она.

Руководитель аппарата правительства отныне не будет больше министром, но от этого его жалование не уменьшится. По словам замминистра юстиции Артура Ованнисяна, будут сохранены также жалования его заместителей, советника и помощника.

Было решено повысить также жалования руководителя аппарата парламента, его заместителей, советника и помощника. Как сказал представитель правительства, это сделано для обеспечения равенства.

Национальное собрание сегодня во втором и окончательном чтении приняло это предложение правительства. По словам замминистра, и глава аппарата правительства, и глава аппарата парламента будут получать жалование в размере 792 тысячи драмов.

Оппозиция во время вчерашнего обсуждения проекта подвергла критике предложение о повышении жалований. Замминистра в ответ заявил, что для бюджета это несущественные расходы. В ответ на вопрос Радио Азатутюн он сегодня сказал, что речь идет всего лишь о 250-300 тысячах драмов.