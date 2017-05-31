Украинский эксперт: В ходе апрельской войны в Карабахе азербайджанцы использовали турецкие средства связи, а армяне – российские

В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе в апреле прошлого года азербайджанская сторона использовала средства радиосвязи турецкой военно-промышленной корпорации Aselsan, а армянская сторона – средства РЭБ российского производства. Об этом заявил директор украинского информационно-консалтингового издания Defence Express Cергей Згурец.

Поводом для интервью агентству «Интерфакс-Украина» на тему радиосвязи и ее безопасности стали проходящие в эти дни в вооруженных силах Украины испытания. Украина хочет обеспечить свои вооруженные силы современной радиосвязью, учитывая возможности радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – надежная связь, блокировка шпионажа, глушение, нейтрализация вмешательств, возможности прослушивания связи противника и шпионажа.

Украина испытывает продукцию двух иностранных компаний - турецкой военной корпорации Aselsan и израильской компании Elbit Systems. Обе специализируются на производстве средств военной связи. Испытания их продукции в Украине начались 25 мая и продолжатся до конца этой недели.

Министерством обороны и Генеральным штабом ВС Украины разработаны 34 методики, включая оценку возможности противодействия оборудования средствам РЭБ, и в настоящее время проводится тестирование с тем, чтобы понять, оборудование какой из двух компаний большее соответствует разработанным стандартам. По итогам испытаний будет решено, продукцию какой страны закупит украинская армия.

Украинский эксперт по военным вопросам в интервью сказал, что необходимо признать, что Россия добилась определенных успехов в создании современных средств РЭБ, что создает определенные риски для украинской системы связи. Но он также отметил, что продукция турецкой и израильской компаний, которую сегодня испытывают украинские военные, превосходит по своим характеристикам российские аналоги.

Испытания проводятся с использованием средств РЭБ французской компании Thales, закупленных ранее Киевом в ограниченном количестве.

Отвечая на вопрос о наличии подтвержденных практикой военных действий рисках уязвимости тестируемого зарубежного связного оборудования в части радиоэлектронного подавления, директор Defence Express сказал: «Системы Aselsan работали в Азербайджане (в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года – ред.). Претензий к оборудованию турецкого поставщика со стороны Азербайджана не было, хотя Армения в этом конфликте использовала средства РЭБ российского производства».