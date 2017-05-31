Обзор прессы за 31 мая

Газета «Жаманак» пишет: «Возможно, это звучит парадоксально, но от мысли о том, чтобы встать у руля нового правительства, Сержа Саргсяна может удержать только психологический фактор, а именно: табу на правление больше 10 лет не нарушали ни интеллектуал Левон Тер-Петросян, ни сменивший его «воин» Роберт Кочарян. Конечно, в последние четыре года Серж Саргсян последовательно пытается сломать это табу».

В передовице газеты «Жоговурд» читаем: «В эти дни много обсуждается вопрос создания нового антикоррупционного органа. Отмечается, что у новой структуры будет более четкие рычаги, больше полномочий, и что она сможет достичь результатов в борьбе против коррупции. Ясно, что в погрязшей в коррупции стране никакой орган не может зафиксировать положительный результат в борьбе с коррупцией, тем более, если нет судебной системы, которая, в конечном итоге, является последней инстанцией, дающей правовую оценку проделанной таким органом работе».

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Инициаторы премии «Аврора» в своих интервью не раз заявляли о том, что отвергают идею милостыни. И внутренняя зависть в отношении этой премии, пожалуй, лучше всего показывает, насколько многолетняя практика получения помощи из Диаспоры извратила восприятие жителей Армении и их способность оценивать различные задачи».