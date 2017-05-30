Прекращены полномочия трех депутатов от блока «Царукян»

Прекращены полномочия трех депутатов парламентской фракции блока «Царукян» - Арутюна Карагезяна, Хачика Манукяна и Артема Царукяна.

19 мая эти депутаты подали председателю Национального собрания Ара Баблояну заявления о сложении мандатов. Им была предоставлена неделя на то, чтобы передумать, однако на этот раз они не отозвали свои заявления, и Ара Баблоян с трибуны парламента заявил о прекращении их депутатских полномочий.

Сложенные мандаты Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня выдала Норе Арустамян, Акопу Назаряну и Геворку Петросяну.

«Во время формирования Национального собрания мы поздравили депутатов, но сегодня, по сути, у нас появились новые депутаты», - в беседе с Радио Азатутюн отметил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

Напомним, еще 2 мая ЦИК опубликовала список кандидатов в депутаты, подавших заявления о самоотводе, в их числе были 23 человека из списка блока «Царукян». Однако на следующий день 12 из этих 23 человек вновь обратились в ЦИК и потребовали считать свои заявления недействительными. Восьми из них, преодолевшим требующийся порог, были выданы депутатские мандаты. В дальнейшем большинство получивших мандаты заявили, что готовы вновь отказаться от мандатов, если лидер блока Гагик Царукян так решит. Фактически, трое из восьми сейчас уже во второй раз отказались от мандатов.

Депутат фракции блока «Царукян» Ивета Тоноян в беседе с журналистами сказала, что разногласий в блоке нет.

«Об этом уже довольно много говорилось. Мне кажется, было бы правильно задать вопросы этим людям, если у вас будет подобная возможность», - отметила Тоноян. «У меня же нет информации о разногласиях», - добавила депутат.