Мэр Еревана считает «законным» снятие плакатов на тему ЛГБТ

Плакаты, пропагандирующие толерантность по отношению к сексуальным меньшинствам, на днях были сняты с рекламных щитов в Ереване, поскольку они были размещены там незаконно. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил мэр армянской столицы Тарон Маркарян.

«Мы не допустим беззакония», - подчеркнул вновь избранный градоначальник. По его словам, для того, чтобы разместить плакат, нужно обратиться в муниципалитет, чтобы утвердили эскиз. «Пусть соответствующая организация получит одобрение. Она не обращалась, не получала одобрение, но плакаты установила. В этом случае, это было явно незаконным, и мэрия просто выполнила свою работу», - отметил Маркарян.

25 мая, в центре Еревана в районе Лебединого озера и площади Франции по заказу занимающейся защитой прав сексуальных меньшинств организации PINK Armenia были установлены три плаката с социальной рекламой на тему ЛГБТ. Исполнительный директор организации Мамикон Овсепян говорит: «Мы хотели этими плакатами сказать, что ЛГБТ-люди есть во всех сферах, везде».

На одном из плакатов изображены двое обнимающихся мужчин со следующей подписью: «Ты хочешь, чтобы все были счастливы? Тогда пожелай нам счастья». На другом плакате представлен коллаж из людей разных профессий с подписью: «Вы встречаете их каждый день». На третьем плакате изображены три пары рук и надпись гласит: «Люди-транс являются частью нашего общества». Устанавливающая организация сняла эти плакаты спустя два дня после их размещения. PINK Armenia не разглашает название компании, разместившей плакаты.

Мамикон Овсепян считает, что муниципалитет допустил своевольное решение, исходя из содержания плакатов, тем самым нарушив право ЛГБТ-людей на свободу слова и проявив дискриминацию. «Получилось так, что пропаганда толерантности и счастья признана незаконным и бессмысленным, что само по себе является дискриминацией. Со стороны муниципалитета был допущен произвол, поскольку перед тем, как квалифицировать и снять плакаты, нас об этом не уведомили», - отметил он.

Адвокат заказавшей плакаты организации Асмик Петросян заявила, что они подписали контракт с опытным рекламным агентством и не были осведомлены о том, что установщик не согласовал содержание плакатов с муниципалитетом. Тем не менее, по словам адвоката, на плакатах не содержалось ничего такого, что противоречило бы закону, и даже если не был соблюден порядок размещения, плакаты не должны были снимать.

В настоящий момент PINK Armenia готовится оспорить законность снятия плакатов, а также обратиться к муниципальным властям с требованием о том, чтобы плакаты были вновь размещены. По словам исполнительного директора организации, граждане в основном были безразличны по отношению к плакатам, а шум подняла «группа пророссийски настроенных людей».

По словам члена оппозиционной фракции «Елк» в новоизбранном Совете старейшин Еревана Тигран Авиняна, человек, независимо от его ориентации, является наивысшей ценностью, однако учитывая отношение общественности к гомосексуалистам, они пока не собираются выступать с какой-либо инициативой, связанной с ЛГБТ.

Согласно исследованию, опубликованному месяц назад американским научно-исследовательским центром Pew, 98% населения Армении считает гомосексуализм аморальным.